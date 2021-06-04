Что поможет быстрее накопить на пенсию, рассказал эксперт по инвестициям

Уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть таким, чтобы можно было закрывать привычные потребности. Такое мнение высказал эксперт по инвестициям Андрей Русецкий. Он подчеркнул, что логика пенсионных накоплений очень проста: чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, направляемая в инвестиции.

"Основной задачей для долгосрочного инвестирования становится сохранность сбережений выше инфляции, а в случае с Россией и выше девальвации. Акции являются лучшим классом активов, обеспечивающим прирост в долгосрочном периоде. К тому же специфика развивающихся рынков такова, что акции отыгрывают девальвацию национальных валют за полтора-два года", — сказал Русецкий в беседе с "Праймом".

Он полагает, что акций должно быть больше в инвестиционном портфеле, но нужны и облигации. Соотношение их долей зависит от того, когда инвестирование начинается. Чем раньше, тем большую долю должны занимать акции. Это легко рассчитать: вычесть из 100 ваш возраст — и вы получите долю акций, которая должна быть в портфеле.

"Ещё одним инструментом, подходящим для формирования пенсионных накоплений, являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Внутри них также не платятся налоги. При этом весь доход может реинвестироваться. А после трёх лет удержания владелец пая может получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующий год", — заключил Русецкий.