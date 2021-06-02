Клондайк для инвестиций: какие валюты вытесняют доллар и опережают его по доходности

За что инвесторы критикуют доллар

Китайский юань и его цифровой аналог в скором времени заменят доллар. Такое заявление сделал на этой неделе американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио. Это далеко не первое высказывание с критикой доллара от крупных финансистов и инвесторов.

По мнению Рэя Далио, в будущем люди будут выбирать валюты сами. Самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Это станет угрозой для многих стран. Миллиардер считает, что экономика США рискует оказаться под ударом не только из-за укрепления позиций юаня. Среди других угроз — внутренние проблемы страны, включая рост уровня закредитованности населения. Соответственно, в перспективе доллар может обесцениваться.

— Каждый раз во времена кризиса на Западе ряд бизнесменов и экономистов ратуют за китайскую валюту как "новый доллар". Конечно же, у Китая сильная экономика, он быстро развивается и делает значительные успехи в техническом плане. Однако должен пройти не один десяток лет (или случиться невероятно серьёзный шок, который перераспределит политические силы на карте мира), чтобы традиционно торгующиеся в долларах активы стали торговаться в другой валюте, — считает аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Новый доллар": какие перспективы у юаня

Сейчас доллар, евро, швейцарский франк, фунт остаются главными валютами для сбережений. Инвесторы уверены, что правительства выпускающих их стран смогут вернуть долги, а экономические и политические институты достаточно развиты для защиты активов. Андрей Маслов отметил, что этого на данный момент нельзя сказать о Китае.

Там государство всё ещё может серьёзно навредить бизнесу, а страны ЕС и США продолжают вводить новые санкции в отношении китайского бизнеса и чиновников.

По мнению аналитика, юань, безусловно, становится более важной валютой на мировых рынках, но до лидирующих позиций в "сберегательной сфере" ему ещё далеко.

— К юаням стоит подходить осторожно. Есть вероятность, что Китай ослабит регулирование курса и валюта уйдёт в свободное плавание, что может несколько снизить её курс. Несмотря на очевидный прогресс Китая в продвижении своей денежной единицы как одной из резервных мировых валют, до доллара ей всё равно ещё очень далеко. Подавляющее большинство мировых расчётов проходит в долларах. Но диверсифицировать валютные сбережения покупкой китайской валюты лишним не будет, — полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Китайский юань за последние 12 месяцев уже показал активное повышение. Последняя волна роста стартовала в конце марта. В результате на прошлой неделе был обновлён трёхлетний максимум к доллару США.

— Столь существенное подорожание национальной валюты Китая угрожает росту экономики страны, поэтому китайские власти во вторник впервые за 14 лет повысили нормы валютных резервов финансовых учреждений, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление юаня. Исходя из этого, потенциал роста данной валюты является ограниченным, а риски ослабления — высокими, — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ловушка для доллара: может ли японская валюта заменить американскую

Андрей Маслов считает, что иена действительно довольно перспективная валюта. Ещё в конце 1980-х ей пророчили успех и статус "убийцы доллара". Однако позже Япония вошла в дефляционную спираль, которая длится уже более 30 лет. Это довольно негативно сказывается на её национальной валюте. Япония остаётся третьей экономикой мира и более чем способна подкрепить свою валюту стабильной и развитой экономикой и социально-политическими институтами.

— Однако на данный момент страна страдает от четвёртой волны коронавируса. Многие заводы простаивают, а экономические показатели отстают от прочих развитых стран. Впрочем, иена действительно остаётся хорошим вариантом, — уточнил Андрей Маслов.

Покупка любой валюты будет нести риски, так как на её курс может повлиять ситуация на внешнем рынке, санкции и прочие угрозы. А в кризис их становится больше. Однако остаются валюты, которые оказываются более устойчивыми перед встрясками мировой экономики.

— Иена и юань — одни из таких валют. Это связано с высокими темпами преодоления кризиса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сейчас восстанавливают экономику до докризисных показателей. Там наблюдается высокий потребительский спрос, что благоприятно сказывается на ВВП, — пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

Валюта Старого Света: стоит ли покупать евро, фунт и швейцарский франк

По мнению Андрея Маслова, стоит упомянуть и о других классических валютах, используемых для хранения сбережений. Так, евро сумел укрепиться с начала пандемии коронавируса в мире. Темпы вакцинации в станах ЕС заметно ускорились, а развитые политические институты и диверсифицированная экономика создают хорошую базу для стабильности валюты.

Британский фунт также вырос с начала 2020 года. Темпы вакцинации стремительно набирают оборот, а экономика Туманного Альбиона восстанавливается быстрее других развитых стран.

— Тут стоит отметить, что фунт может оказаться под давлением из-за проблем, связанных с Брекситом, которые всё ещё остаются нерешёнными. Однако пока нет причин полагать, что британская валюта значительно потеряет в цене. И, конечно же, не стоит забывать про швейцарский франк, который остаётся одной из главных валют для хранения сбережений по всему миру. Это обусловлено полным нейтралитетом страны, развитой экономикой и высокими барьерами вхождения, не позволяющим демпинговать локальный рынок, — добавил Андрей Маслов.

Секретный ресурс: какие валюты могут оказаться самым прибыльным вложением

По мнению Андрея Маслова, интересным вариантом также могут стать вложения в валюты развитых стран, зависящих от экспорта ресурсов. Они могут укрепиться на фоне потенциального увеличения спроса на нефть и прочие энергоресурсы ближе к III–IV кварталу этого года.

Аналитик считает, что можно задуматься об инвестициях в канадский доллар. Его поддерживает не только потенциальное восстановление спроса на нефть. Дело в том, что канадский Центробанк в апреле принял решение о сокращении объёмов покупки облигаций и в перспективе может перейти к повышению ставки.

По тем же причинам Андрей Маслов рекомендует обратить внимание на норвежскую крону. В стране возможно повышение процентной ставки ближе к концу этого года.

— Что касается доллара, то он тоже должен присутствовать в корзине инвестора, так как это основная мировая валюта, которая используется для торговых операций по всему миру. Чтобы собрать диверсифицированный портфель, в нём должны быть доллары, евро и рубли. Для долгосрочных инвестиций подойдут сингапурский, новозеландский и канадский доллары. А также швейцарский франк, — считает Денис Бадьянов.

Зелёный коридор: почему не стоит списывать доллар со счетов

Михаил Коган считает, что если рассматривать покупки альтернативных валют как спекулятивные, то возможная выгода невелика по сравнению с рисками укрепления доллара. Тем более что доллар не будет снижаться постоянно, а валюты развивающихся рынков слишком подвержены волатильности из-за геополитических, экономических и эпидемиологических рисков. Как пример здесь отлично подойдёт турецкая лира, которая обновила минимумы после призыва Эрдогана снизить ставку ЦБ этим летом. Поэтому спекулятивные покупки против доллара могут принести убыток значительно больший, чем гипотетическая прибыль.

При этом Михаил Коган считает, что если речь идёт об условной валютной корзине для сбережений, то сюда подойдут любые валюты мировых лидеров: иена, фунт, швейцарский франк, евро.

— Я бы не рекомендовал вкладываться в какие-либо валюты кроме доллара, тем более на короткий срок. Во-первых, сами по себе валюты не являются подходящим активом для инвестирования и даже спекуляций, так как имеют относительно низкую волатильность. Это одно из важных качеств любой валюты. Стабильность её курса и предсказуемость динамики являются одними из главных свойств денег, обеспечивающих их основную функцию — выступать средством платежа, — отметил Дмитрий Бабин.

В то же время кроме доллара и евро операции с другими валютами несут повышенные операционные издержки и страновые риски, за исключением швейцарского франка, японской иены и канадского доллара. Но, как уточнил Дмитрий Бабин, эти валюты обычно демонстрируют низкую волатильность и используются в основном в качестве защитных инструментов в периоды рыночной и геополитической нестабильности.