ПФР объяснил, кто в июне получит пенсии заранее

Жители некоторых регионов России в июне получат пенсию заранее, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идёт о тех субъектах, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни, выпадающие на 12 (День России),13 и 14 июня. В остальных случаях деньги придут как обычно.

Так, жители Краснодара выплаты за 12-е число получат раньше на день, для пенсий за 13-е и 14-е сроки доставки останутся прежними, отмечает РГ. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выплаты за 12-е число 10 июня, а сельские — 11-го, и там и там за пенсиями, назначенными на 13-е число, можно будет обратиться в предпраздничную пятницу. В почтовых отделениях Москвы и Севастополя пенсии за праздничные и выходные дни начнут выплачивать 9 июня. В большинстве районов Нижнего Новгорода их переведут 11-го числа.

Отмечается, что с банками у ПФР заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. Ведомство ежемесячно перечисляет кредитным организациям финансирование на них с учётом выходных и праздничных дней. Например, за период с 5-го по 12-е деньги пришли ещё 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13-го по 19-е, средства поступят 11 июня.