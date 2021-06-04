Белый дом получил секретный отчёт и отказался верить в отсутствие НЛО
Там уверены, что нельзя исключать такую версию появления десятков загадочных объектов, которые наблюдали американские военные.
Белый дом получил секретный отчёт и отказался верить в отсутствие НЛО. Видео © Министерство обороны США
В новом докладе спецслужбы США признались, что не обнаружили доказательств того, что воздушные явления, свидетелями которых были лётчики ВМС в последние годы, являются результатом деятельности пришельцев. Тем не менее они не могут объяснить природу необычных явлений.
Как пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации, подавляющее большинство инцидентов (всего их более 120), произошедших за последние два десятилетия, не были вызваны деятельностью человека — какими-либо военными или другими передовыми технологиями Правительства США.
В отчёте отмечается, что многое в наблюдаемых явлениях по-прежнему трудно объяснить, включая резкое ускорение загадочных объектов, а также их способность изменять направление и погружаться под воду.
Как пишет издание, ознакомившееся с документом, сотрудники администрации пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть "проделками" инопланетян. Ожидается, что рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.
Напомним, ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.
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