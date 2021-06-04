Белый дом получил секретный отчёт и отказался верить в отсутствие НЛО. Видео © Министерство обороны США

В новом докладе спецслужбы США признались, что не обнаружили доказательств того, что воздушные явления, свидетелями которых были лётчики ВМС в последние годы, являются результатом деятельности пришельцев. Тем не менее они не могут объяснить природу необычных явлений.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации, подавляющее большинство инцидентов (всего их более 120), произошедших за последние два десятилетия, не были вызваны деятельностью человека — какими-либо военными или другими передовыми технологиями Правительства США.

В отчёте отмечается, что многое в наблюдаемых явлениях по-прежнему трудно объяснить, включая резкое ускорение загадочных объектов, а также их способность изменять направление и погружаться под воду.