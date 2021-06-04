Мелкие инвесторы сговорились и подняли стоимость одной компании на 2850%

Стоимость акций американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings резко возросла. Теперь компания стоит на 2850% дороже и является одной из самых дорогих в мире. Её общая капитализация достигала 31,3 миллиарда долларов.

Как пишет агентство Bloomberg, такой резкий рост связан с активностью армии мелких инвесторов из социальной сети Reddit. Именно они вывели AMC из потенциального банкротства. В прошлом году её капитализация составляла менее 500 миллионов долларов.

По данным издания, сейчас AMC стоит дороже, чем половина предприятий из индекса S&P 500 — самых дорогих компаний на биржах США. Обращается внимание и на тот факт, что эта компания не единственная, которая привлекла внимание инвесторов из Reddit. Они и ранее стимулировали рост стоимости американских фирм, чем провоцировали убытки профессиональных игроков.