Мелкие инвесторы сговорились и подняли стоимость одной компании на 2850%
Эта финансовая армия уже не в первый раз проворачивает подобное, чем очень злит профессиональных финансистов с Уолл-стрит.
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Стоимость акций американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings резко возросла. Теперь компания стоит на 2850% дороже и является одной из самых дорогих в мире. Её общая капитализация достигала 31,3 миллиарда долларов.
Как пишет агентство Bloomberg, такой резкий рост связан с активностью армии мелких инвесторов из социальной сети Reddit. Именно они вывели AMC из потенциального банкротства. В прошлом году её капитализация составляла менее 500 миллионов долларов.
По данным издания, сейчас AMC стоит дороже, чем половина предприятий из индекса S&P 500 — самых дорогих компаний на биржах США. Обращается внимание и на тот факт, что эта компания не единственная, которая привлекла внимание инвесторов из Reddit. Они и ранее стимулировали рост стоимости американских фирм, чем провоцировали убытки профессиональных игроков.
Ранее "реддиторы" объединились в группу WallStreetBets и начали активно скупать акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop. Акции подскочили в цене в 10 раз, а некоторые хедж-фонды понесли миллиардные убытки. После этого от американцев даже скрыли фильмы о биржах.
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