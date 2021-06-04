США решили предупредить Россию о готовности к "наступательным кибероперациям"
В последнее время было две масштабные атаки на крупные американские компании, и оба раза заявлялось, что причастны к этому могут быть российские хакеры.
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Президент США Джо Байден может инициировать "наступательные кибероперации" против хакеров, которые действуют с территории России. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на правительственные источники.
Отмечается, что случаи атаки при помощи вирусов-вымогателей, которые имели место в последнее время, в Вашингтоне могут признать угрозой национальной безопасности. Указание "подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России" Байден может дать Киберкомандованию Вооружённых сил США. Подчёркивается, что Белый дом может пойти на такой шаг, если не удастся найти взаимопонимание по этому вопросу на предстоящей встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.
Ранее агентство Reuters сообщало, что американский Минюст даст расследованиям последних кибератак приоритет, аналогичный делам по терроризму.
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Напомним, в начале мая стало известно, что кибератака на компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов. Затем сообщалось, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв 90 миллионов долларов выкупа. Вскоре компания восстановила свою деятельность, а в атаке на неё заподозрили российских хакеров.
Затем 31 мая крупнейшая мясоперерабатывающая компания JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии тоже были атакованы. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме опять заявили, что есть данные о российском следе — именно из РФ якобы работают хакеры. 4 июня JBS сообщила, что восстановилась после атаки.
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