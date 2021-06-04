США решили предупредить Россию о готовности к "наступательным кибероперациям"

Президент США Джо Байден может инициировать "наступательные кибероперации" против хакеров, которые действуют с территории России. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на правительственные источники.

Отмечается, что случаи атаки при помощи вирусов-вымогателей, которые имели место в последнее время, в Вашингтоне могут признать угрозой национальной безопасности. Указание "подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России" Байден может дать Киберкомандованию Вооружённых сил США. Подчёркивается, что Белый дом может пойти на такой шаг, если не удастся найти взаимопонимание по этому вопросу на предстоящей встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американский Минюст даст расследованиям последних кибератак приоритет, аналогичный делам по терроризму.

Напомним, в начале мая стало известно, что кибератака на компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов. Затем сообщалось, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв 90 миллионов долларов выкупа. Вскоре компания восстановила свою деятельность, а в атаке на неё заподозрили российских хакеров.