Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко призвал россиян отказаться от продукции Nestle, Coca-Cola и Mars

Бывший глава Роспотребнадзора считает, что простой запрет не поможет на пути к оздоровлению населения. Важная задача — создание комплексной программы по пропаганде здорового питания, указал депутат.

1 июня, 16:43

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars.

"Мы можем это всё сжечь, мы можем это всё облить смолой, но это проблему не решит", — озвучил парламентарий своё мнение Лайфу.

Важными задачами депутат Госдумы РФ назвал воспитание у населения грамотного отношения к своему здоровью и обеспечение свободного доступа к информации по поводу продукции зарубежных компаний.

По мнению Геннадия Онищенко, предложения ограничить что-либо или запретить ничего не значат и не изменят.

"Люди должны быть грамотными и должны пользоваться грамотно продукцией всех этих фирм (Nestle, Coca-Cola и Mars. — Прим. Лайфа), которые сами, кстати, занимаются самоанализом. Хотелось бы надеяться, что после такого грамотного и критичного анализа люди сделают вывод и перейдут на другую продукцию из того же сырья", — сказал бывший главный государственный санитарный врач страны.

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в преддверии самого жаркого периода в году рассказал, как пережить изнуряющую погоду в городе. По его словам, для этого необходимо одеваться по погоде, а также соблюдать питьевой режим.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

29 мая, 21:03

Диетолог рассказала, как не толстеть и не стареть с помощью "правила экватора"

вчера в 04:34

В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки не зафиксировали летальных исходов от ковида

сегодня в 16:21

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

сегодня в 17:50

В День защиты детей в России прошёл онлайн-марафон в поддержку воспитанников детдомов и приёмных семей

сегодня в 17:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1