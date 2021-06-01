Онищенко призвал россиян отказаться от продукции Nestle, Coca-Cola и Mars

Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars.

"Мы можем это всё сжечь, мы можем это всё облить смолой, но это проблему не решит", — озвучил парламентарий своё мнение Лайфу.

Важными задачами депутат Госдумы РФ назвал воспитание у населения грамотного отношения к своему здоровью и обеспечение свободного доступа к информации по поводу продукции зарубежных компаний.

По мнению Геннадия Онищенко, предложения ограничить что-либо или запретить ничего не значат и не изменят.

"Люди должны быть грамотными и должны пользоваться грамотно продукцией всех этих фирм (Nestle, Coca-Cola и Mars. — Прим. Лайфа), которые сами, кстати, занимаются самоанализом. Хотелось бы надеяться, что после такого грамотного и критичного анализа люди сделают вывод и перейдут на другую продукцию из того же сырья", — сказал бывший главный государственный санитарный врач страны.