Раскрыт секрет успешности диет

Диеты при борьбе с избыточным весом и диеты при ожирении сильно отличаются. Как отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков, последнее является сложным системным заболеванием. Он подчёркивает, что при желании сбросить несколько десятков килограммов необходимо обращаться к специалисту, который поможет не только найти причину, но и устранить болезнь. Главный же принцип, секрет диет — снизить уровень инсулина в крови.

"Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен прежде всего отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют", — сказал Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik.

Если вы решили всё-таки сбросить несколько лишних килограммов, то в первую очередь, как утверждает специалист, нужно ограничить в рационе или убрать на время всё, что содержит сахар. Можно потреблять овощи и мёд. При этом необходимо больше двигаться и преодолевать пешком хотя бы пять километров.

"Просто ходьба, без спортзала, этого будет достаточно на первых порах. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь", — уверен Алексей Ковальков.