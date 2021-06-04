Раскрыт секрет успешности диет
Прежде всего следует понять, с какой проблемой предстоит бороться. От этого зависят методы, а они могут быть очень разными.
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Диеты при борьбе с избыточным весом и диеты при ожирении сильно отличаются. Как отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков, последнее является сложным системным заболеванием. Он подчёркивает, что при желании сбросить несколько десятков килограммов необходимо обращаться к специалисту, который поможет не только найти причину, но и устранить болезнь. Главный же принцип, секрет диет — снизить уровень инсулина в крови.
"Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен прежде всего отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют", — сказал Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik.
Если вы решили всё-таки сбросить несколько лишних килограммов, то в первую очередь, как утверждает специалист, нужно ограничить в рационе или убрать на время всё, что содержит сахар. Можно потреблять овощи и мёд. При этом необходимо больше двигаться и преодолевать пешком хотя бы пять километров.
"Просто ходьба, без спортзала, этого будет достаточно на первых порах. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь", — уверен Алексей Ковальков.
Ранее врач рассказала, сколько дней можно сидеть на диете. Долгосрочные ограничения может назначать только специалист, потому что если худеющий сделает это самостоятельно, то вреда будет больше, чем пользы.
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