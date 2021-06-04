Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название "Аврора"

Российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), может получить название "Аврора". Именно такой рабочий вариант сейчас используется в институте, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава НИИ Виктор Трухин.

"У неё есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется "Аврора". Этот вопрос — на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия плюс возможности транскрипции в латиницу", — сказал он в беседе с ТАСС.

Отмечается, что конкретные данные о безопасности и эффективности препарата, вероятнее всего, появятся к концу текущего года. В ФМБА также заявили, что при одобрении вакцины готовы начать её производство в полной мере буквально на следующий день. Не исключено, что для иммунизации будет достаточно всего одной инъекции, однако это покажут дальнейшие испытания, добавил Трухин.

"Я думаю, клинические исследования покажут, хватит ли одной дозы, либо придётся остаться на позициях, как это делают сейчас абсолютно все практически производители, на двухдозном применении", — отметил он.