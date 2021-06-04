Милонов поделился рецептом обнищания США
По мнению депутата, чем Россия быстрее прибегнет к нему, тем больше пользы будет для россиян.
Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал Россию полностью отказаться от доллара. Это, по его мнению, приведёт к обнищанию США и пойдёт на пользу российским гражданам.
"Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты", — сказал депутат в интервью Ura.ru.
Милонов пояснил, что если этому примеру последуют и другие страны, то это будет уже ощутимо для американцев. По его мнению, если Россия всё же пойдёт на этот шаг, то шквал отказа от доллара по всему миру неизбежен. Депутат также считает, что, как только американская валюта перестанет быть средством международных платежей, США превратятся в самую нищую страну.
Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта.
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