Милонов поделился рецептом обнищания США

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал Россию полностью отказаться от доллара. Это, по его мнению, приведёт к обнищанию США и пойдёт на пользу российским гражданам.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты", — сказал депутат в интервью Ura.ru.

Милонов пояснил, что если этому примеру последуют и другие страны, то это будет уже ощутимо для американцев. По его мнению, если Россия всё же пойдёт на этот шаг, то шквал отказа от доллара по всему миру неизбежен. Депутат также считает, что, как только американская валюта перестанет быть средством международных платежей, США превратятся в самую нищую страну.