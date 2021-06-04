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Глава РФПИ рассказал, кто стоит за информационными атаками на "Спутник V"

Кирилл Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.

4 июня, 06:29
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

За нападками на вакцину от коронавируса "Спутник V" стоят антироссийские политические круги, а также представители "большой фармы": Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, информационная кампания против "Спутника V" началась ещё до его регистрации в сентябре прошлого года с абсурдных заявлений, что технологию производства российского препарата украли.

"С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших учёных, к эффективности вакцины", — отметил Дмитриев в беседе с РБК.

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Он заметил, что в первую очередь все нападки происходят в англоязычной прессе. Глава РФПИ считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.

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Ранее глава РФПИ объяснил вероятность новых волн коронавируса. При этом Кирилл Дмитриев не исключил рисков, связанных с мутациями ковида, и анонсировал научную статью, которая подтвердит, что "Спутник V" оказался самым эффективным против таких мутаций.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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