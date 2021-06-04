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В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным

Если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то он переносится, напомнила Бессараб.

4 июня, 08:03
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

На сегодняшний день в России в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. Об этом RT заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ответ на вопрос о возможности сделать выходным последний день года.

"Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится", — напомнила Светлана Бессараб.

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Депутат отметила, что россияне больше предпочитают новогодние каникулы. По её словам, если переставить какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков не исключил введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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