В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным

На сегодняшний день в России в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. Об этом RT заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ответ на вопрос о возможности сделать выходным последний день года.

"Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится", — напомнила Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что россияне больше предпочитают новогодние каникулы. По её словам, если переставить какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны.