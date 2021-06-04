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Названы самые популярные направления для поездок по России в длинные июньские выходные

Лидируют в рейтинге предпочтений Крым и Сочи. Однако нашлись и те, кто решил съездить в Санкт-Петербург или Уфу.

4 июня, 07:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аналитики сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснили, куда поедут отдыхать жители России во время длинных выходных с 12 по 14 июня. Результаты этого исследования попали в распоряжение RT.

Первое место в рейтинге самых популярных авианаправлений с вылетом из Москвы у Симферополя — туда покупается каждый четвёртый билет. Стоимость поездки туда и обратно составляет порядка 11,2 тысячи рублей. За Крымом с долей покупок в 16% идёт Сочи. Полёт туда обойдётся в 11,7 тысячи рублей в обе стороны. Замыкает тройку востребованных направлений Анапа. В этот город приобретается каждый десятый билет, а платят за перелёт в среднем 12,3 тысячи рублей.

В топ-10 также вошли Калининград, Геленджик, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

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Ранее в Союзе турагентств россиянам назвали замену Турции. Страны сопоставимы как по погоде, так и по инфраструктуре, однако ситуация с количеством рейсов в это государство пока оставляет желать лучшего, отметили эксперты.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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