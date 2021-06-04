Мурашко рассказал о ходе исследования вакцины "Спутник V" в Европе. Видео © LIFE

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) пока не выявили критических недостатков российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом Лайфу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пока критических каких-то вопросов мы не получали и видим, что вся работа идёт планово. Ждём результатов", — сказал глава Минздрава.

По его словам, в ближайшее время специалисты ЕМА подготовят отчёт об исследовании и направят российской стороне рекомендации по доработке препарата. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что процесс одобрения "Спутника V" не будет политизирован.