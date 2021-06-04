Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко рассказал о ходе исследования вакцины "Спутник V" в Европе

По его словам, в ближайшее время специалисты подготовят отчёт и направят России ряд рекомендаций по доработкам.

4 июня, 07:45

Мурашко рассказал о ходе исследования вакцины "Спутник V" в Европе. Видео © LIFE

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) пока не выявили критических недостатков российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом Лайфу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пока критических каких-то вопросов мы не получали и видим, что вся работа идёт планово. Ждём результатов", — сказал глава Минздрава.

Глава РФПИ рассказал, кто стоит за информационными атаками на "Спутник V"

Глава РФПИ рассказал, кто стоит за информационными атаками на "Спутник V"

По его словам, в ближайшее время специалисты ЕМА подготовят отчёт об исследовании и направят российской стороне рекомендации по доработке препарата. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что процесс одобрения "Спутника V" не будет политизирован.

"Идёт рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", — сказал Дмитриев в беседе с журналистами.

Как ранее писал Лайф, Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ожидания президент удовлетворяет": Песков объяснил, о чём Путин будет рассказывать на ПМЭФ

сегодня в 07:15

Вакцина от коронавируса ФМБА получила рабочее название "Аврора"

сегодня в 05:32

Глава РФПИ рассказал, кто стоит за информационными атаками на "Спутник V"

сегодня в 06:29

Глава Минтруда порассуждал о том, не много ли россияне отдыхают

сегодня в 08:22

Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат

сегодня в 08:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1