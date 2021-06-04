Мурашко рассказал о ходе исследования вакцины "Спутник V" в Европе
По его словам, в ближайшее время специалисты подготовят отчёт и направят России ряд рекомендаций по доработкам.
Мурашко рассказал о ходе исследования вакцины "Спутник V" в Европе. Видео © LIFE
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) пока не выявили критических недостатков российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом Лайфу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Пока критических каких-то вопросов мы не получали и видим, что вся работа идёт планово. Ждём результатов", — сказал глава Минздрава.
По его словам, в ближайшее время специалисты ЕМА подготовят отчёт об исследовании и направят российской стороне рекомендации по доработке препарата. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что процесс одобрения "Спутника V" не будет политизирован.
"Идёт рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", — сказал Дмитриев в беседе с журналистами.
Как ранее писал Лайф, Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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