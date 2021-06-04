В Москве поймали обвиняемого в убийстве, который сбежал из суда

Летом 2019 года Антон Бережной в Москве напал на двух парней с ножом, в результате чего один юноша скончался, а другой — попал в больницу. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. В связи с апелляцией прокурора и представителя потерпевших уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение. 1 июня во время прений сторон Бережной выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв. В суде были вынуждены отложить заседание. Подсудимого объявили в розыск.