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В Москве поймали обвиняемого в убийстве, который сбежал из суда

1 июня Антон Бережной выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв.

4 июня, 07:37

В Москве поймали обвиняемого в убийстве, который сбежал из суда. Видео © Басманный районный суд города Москвы

Обвиняемый в убийстве, который ранее на этой неделе в перерыве заседания сбежал из Басманного суда, задержан и арестован до 4 августа.

"Судебное заседание с участием присяжных заседателей отложено на 9 июня", — добавили в суде.

Летом 2019 года Антон Бережной в Москве напал на двух парней с ножом, в результате чего один юноша скончался, а другой попал в больницу. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. В связи с апелляцией прокурора и представителя потерпевших уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение. 1 июня во время прений сторон Бережной выступил с последним словом и исчез после того, как все ушли на перерыв. В суде были вынуждены отложить заседание. Подсудимого объявили в розыск.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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