Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦБ лишил лицензии московский банк за расчёты с онлайн-казино

Регулятор назначил в кредитную организацию временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

4 июня, 07:20
<p>Фото © Банк России</p>

Фото © Банк России

Центробанк лишил лицензии московский банк "РФИ банка" в связи с тем, что он неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций", — рассказали в ЦБ.

Регулятор также пояснил, что московский банк был вовлечён в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино букмекерскими конторами. Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке сейчас действует временная администрация, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Ранее в Центробанке рассказали о попытках россиян взять несколько ипотечных кредитов за день. По словам зампреда регулятора, ситуация находится под контролем. Граждане продолжают брать займы на первоначальный взнос на ипотеку, добавила Юдаева.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Виртуальная пачка денег": Экономист перечислил особенности цифрового рубля

вчера в 18:19

Адвокат рассказал, как вернуть украденные с карты деньги

сегодня в 01:15

Россиянам рассказали, что делать с долларами на фоне изменения структуры ФНБ

сегодня в 06:35

Глава Минтруда порассуждал о том, не много ли россияне отдыхают

сегодня в 08:22

Минтруд успокоил родителей, которых напугали новыми правилами начисления детских выплат

сегодня в 08:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1