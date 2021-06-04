ЦБ лишил лицензии московский банк за расчёты с онлайн-казино

Центробанк лишил лицензии московский банк "РФИ банка" в связи с тем, что он неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций", — рассказали в ЦБ.

Регулятор также пояснил, что московский банк был вовлечён в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино букмекерскими конторами. Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банке сейчас действует временная администрация, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.