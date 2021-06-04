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Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов этапирован в колонию в Тюмени

Пока родные не могут с ним увидеться, так как молодой человек находится на карантине.

4 июня, 08:12

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Расстрелявшего своих сослуживцев Рамиля Шамсутдинова этапировали в ИК № 2 в Тюмени. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

"Он прибыл в ИК № 2 в Тюмени. Посетить мы сможем его не ранее чем через две-три недели, так как должен пройти карантин. В первую очередь его планирует навестить отец, как закончится карантин. После этого и мы в течение месяца постараемся его навестить", — сказал он.

Во время этапирования с Рамилем не было связи, поэтому он не знает, как обстоят дела у молодого человека. Однако, по мнению собеседника Лайфа, у Шамсутдинова всё в порядке.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Сам срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января суд вынес ему приговор. В то же время родственники убитых военных хотели добиться для Шамсутдинова пожизненного заключения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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