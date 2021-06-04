Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов этапирован в колонию в Тюмени

"Он прибыл в ИК № 2 в Тюмени. Посетить мы сможем его не ранее чем через две-три недели, так как должен пройти карантин. В первую очередь его планирует навестить отец, как закончится карантин. После этого и мы в течение месяца постараемся его навестить", — сказал он.