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"Всё-таки пандемия ещё не ушла": Песков объяснил, почему Путин на ПМЭФ выступит онлайн

Глава государства постепенно возвращается к прежнему режиму работы, однако не спешит с этим.

4 июня, 09:06
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65740/photos/65796" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ выступит онлайн, ведь угроза распространения коронавируса всё ещё сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью. Всё-таки пандемия ещё не ушла", — заметил представитель Кремля, уточнив, что президент плавно возвращается к прежнему режиму работы.

Песков заявил, что в 2021 году Путин проведёт прямую линию

Песков заявил, что в 2021 году Путин проведёт прямую линию

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Ранее Песков рассказал, какие темы намерен затронуть Путин во время выступления на ПМЭФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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