Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ выступит онлайн, ведь угроза распространения коронавируса всё ещё сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью. Всё-таки пандемия ещё не ушла", — заметил представитель Кремля, уточнив, что президент плавно возвращается к прежнему режиму работы.