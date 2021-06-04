"Всё-таки пандемия ещё не ушла": Песков объяснил, почему Путин на ПМЭФ выступит онлайн
Глава государства постепенно возвращается к прежнему режиму работы, однако не спешит с этим.
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ выступит онлайн, ведь угроза распространения коронавируса всё ещё сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью. Всё-таки пандемия ещё не ушла", — заметил представитель Кремля, уточнив, что президент плавно возвращается к прежнему режиму работы.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Ранее Песков рассказал, какие темы намерен затронуть Путин во время выступления на ПМЭФ.
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