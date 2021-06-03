Секретный Aurus и электрический Mercedes: На ПМЭФ привезли уникальные новинки для России Цены на некоторые автомобили уже известны. 3 июня, 12:56 Фото © Mercedes-Benz

Одной из главных премьер ПМЭФ стал электрический седан Mercedes EQS. Автомобиль специально привезли в Санкт-Петербург на форум для презентации. Главная интрига пока не раскрыта — стоимость новинки не уточняют даже представители компании. Источники Лайфа на ПМЭФ отмечают, что новинка расположится между флагманским седаном S-класса в кузове W223 и люксовой версий от Maybach. Точного прогноза по стоимости ещё нет, но дешёвой новинка не будет — за новую электрическую машину в салонах официального дилера будут просить около 15 млн рублей.

На ПМЭФ привезли уникальные новинки для России. Видео © LIFE

Главная особенность дизайна — узнаваемый, но хорошо изменённый силуэт флагманского седана S-класса с дверями без рамок. Ещё одна дизайнерская фишка нового EQS — единая приборная панель, состоящая из огромного монитора. От версий Mercedes с бензиновыми двигателями EQS унаследовал общий дизайн, музыку Meridian и огромный багажник.

На ПМЭФ привезли уникальные новинки для России. Видео © LIFE

Технические характеристики новинки уже известны — запас хода на полностью заряженной батарее ограничивается отметкой в 770 километров. Однако есть особенность — выставочный образец показывал запас хода всего в 600 километров на одной зарядке. От стандартного адаптера 220 вольт АКБ нового Mercedes заряжается за ночь, от "суперчарджера" (его, вероятно, придётся докупать отдельно) машина заряжается на 50% всего за 15 минут. Серийное производство EQS начнётся в августе.

Фото © LIFE

В Россию будут поставлять EQS 580 4Matic и E53 AMG. Младшая версия разгоняется до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 220 километров в час. На некоторых автобанах Германии машина сможет ездить в режиме автопилота.

Ещё несколько новинок от Aurus спрятали на стене Гаража особого назначения. Помимо бронированной версии автомобиля Senat и машины в обычном исполнении (такие недавно начали собирать в промышленной зоне Елабуги) там находится и гоночная версия автомобиля. От гражданских машин его отличает двухтонная цветовая схема, салон с каркасом безопасности, дополнительная оптика, датчики давления масла и топлива на приборной панели, а также спортивный руль и анатомические гоночные сиденья.













Представитель НАМИ на ПМЭФ-2021 Дмитрий Дрягин пояснил, что на самом деле это не гоночный Aurus, а "набор компетенций, который реализован в автомобиле". Стоимость Aurus в минимальной комплектации составляет 18 млн рублей. Самый дорогой вариант в кузове "лимузин" обойдётся в 106 млн рублей.