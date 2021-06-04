ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение всего пары месяцев. Такие сроки озвучил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.

"ВОЗ — мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа — пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", — проинформировал он.

По словам Дмитриева, в РФПИ не сомневаются, что "Спутник V" в ближайшее время будет одобрен для перемещений в большинстве стран мира.