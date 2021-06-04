ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев
В РФПИ не сомневаются, что российскую вакцину в ближайшее время одобрят для перемещений в большинстве стран мира.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение всего пары месяцев. Такие сроки озвучил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.
"ВОЗ — мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа — пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", — проинформировал он.
По словам Дмитриева, в РФПИ не сомневаются, что "Спутник V" в ближайшее время будет одобрен для перемещений в большинстве стран мира.
"Нельзя игнорировать 3,2 млрд человек, которые живут в странах, зарегистрировавших нашу вакцину", — прокомментировал спикер.
Как ранее писал Лайф, Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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