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Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Имеющие отношение к делу события произошли во время парного турнира в 2020 году, тогда наша спортсменка выступала вместе с американкой.

4 июня, 09:07
<p>Фото © CTK/TASS</p>

Фото © CTK/TASS

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже из-за "умышленного проигрыша" во время Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" в 2020 году, сообщает Parisien.

Спортсменка была задержана после того, как вышла с сеанса массажа после матча турнира этого года. Согласно опубликованным данным, французская прокуратура открыла дело в октябре прошлого года. Поводом стал матч парного турнира "Ролан Гаррос" между дуэтом Сизиковой и американки Бренгл против румынской пары Патричи Марии Циг и Кристины-Андрея Миту.

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Органы заинтересовал эпизод во втором сете, когда российско-американский тандем отдал пятый гейм, при этом Сизикова при подаче совершила две двойные ошибки. По данным СМИ, в этот момент на победу румынской пары были поставлены большие суммы денег, которые размещались через парижские игорные заведения в разных странах. Добавим, что Сизикова и Бренгл в том матче уступили со счётом 6:7, 4:6.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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