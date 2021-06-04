Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже из-за "умышленного проигрыша" во время Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" в 2020 году, сообщает Parisien.

Спортсменка была задержана после того, как вышла с сеанса массажа после матча турнира этого года. Согласно опубликованным данным, французская прокуратура открыла дело в октябре прошлого года. Поводом стал матч парного турнира "Ролан Гаррос" между дуэтом Сизиковой и американки Бренгл против румынской пары Патричи Марии Циг и Кристины-Андрея Миту.