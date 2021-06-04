Задержаны подозреваемые в краже денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде
По данным полиции, действия злоумышленников координировались из-за рубежа. Пострадавших от действий аферистов может быть больше.
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Полицейские задержали подозреваемых в краже у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа. В ходе обысков по местам проживания фигурантов сотрудники МВД России изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение", — говорится в сообщении.
Полицейские не исключают, что от действий мошенников, помимо Василия Пронина, пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали героя войны. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку.
Отметим, что Василий Гаврилович Пронин участвовал в боях Курской битвы, за что был награждён медалью "За отвагу". В 1944 году после тяжёлого ранения, прикованный к постели, он остался в тылу и разработал комплекс упражнений и собственный тренажёр, благодаря чему ему удалось встать на ноги.
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