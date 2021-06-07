Навальный отказался от исков к колонии из-за "цензуры газет" и невыдачи ему книг

Российский блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК № 2 во Владимирской области, отказался от иска к администрации исправительного учреждения, связанного с цензурой газет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства из зала Петушинского районного суда.

"Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск", — заявил блогер.

Ранее представители колонии опровергли факт цензуры газет, которые получает Навальный. Суд постановил прекратить производство. Кроме того, блогер также отказался от иска, связанного с невыдачей ему книг, в том числе Корана. Он сообщил, что на сегодняшний день "тема получения налажена", книги выдаются в нормальном порядке.