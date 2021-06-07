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Навальный отказался от исков к колонии из-за "цензуры газет" и невыдачи ему книг

Как пояснил блогер, он "желал бы примириться". Сейчас, со слов Навального, он получает книги в нормальном порядке.

7 июня, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Российский блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК № 2 во Владимирской области, отказался от иска к администрации исправительного учреждения, связанного с цензурой газет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства из зала Петушинского районного суда.

"Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск", — заявил блогер.

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Ранее представители колонии опровергли факт цензуры газет, которые получает Навальный. Суд постановил прекратить производство. Кроме того, блогер также отказался от иска, связанного с невыдачей ему книг, в том числе Корана. Он сообщил, что на сегодняшний день "тема получения налажена", книги выдаются в нормальном порядке.

Ранее Лайф рассказывал, что 29 миллионов рублей компенсации Алексей Навальный должен выплатить по иску компании "Московский школьник", решение по которому Арбитражный суд Москвы озвучил в 2019 году. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Не так давно Навальный проиграл суд по делу о клевете на ветерана, после чего на него завели ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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