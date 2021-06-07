"Я понимала, что очень ему нравлюсь": Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах известного режиссёра

По словам артистки, мэтр предлагал ей встречаться, но ухаживания приводили Наталью в ступор. А получив от ворот поворот, влиятельный мужчина начал мстить молодой актрисе.