НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я понимала, что очень ему нравлюсь": Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах известного режиссёра

По словам артистки, мэтр предлагал ей встречаться, но ухаживания приводили Наталью в ступор. А получив от ворот поворот, влиятельный мужчина начал мстить молодой актрисе.

7 июня, 08:40
<p>Наталья Гвоздикова. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин</p>

Наталья Гвоздикова. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Народная артистка России Наталья Гвоздикова призналась, что стала жертвой харассмента со стороны ныне покойного знаменитого режиссёра Алексея Коренева во время съёмок "Большой перемены". Как рассказала актриса, в то время сценарист не скрывал ухаживаний за ней.

"Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик", — поделилась Гвоздикова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

"Неприятно, грязно!" Племянник Янковского осудил Проклову за слова о романе с великим актёром

"Неприятно, грязно!" Племянник Янковского осудил Проклову за слова о романе с великим актёром

Однако ухаживания режиссёра актриса принимать не стала, в итоге поплатившись своей карьерой и репутацией. По словам Гвоздиковой, из-за этого Коренев вырезал часть её роли из "Большой перемены". Кроме того, отвергнутый режиссёр также пустил слухи о том, что она якобы скоро выйдет замуж за Савелия Крамарова.

Отметим, что признания советских актрис о домогательствах стали часто появляться в СМИ после того, как Елена Проклова решила раскрыть свою историю. Ранее она заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.

Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ужас больше никто не увидит": Скандальный памятник на могиле Волчек накрыли брезентом

4 июня, 22:36

Народный артист России Валерий Лонской умер от коронавируса

сегодня в 10:29

Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

сегодня в 15:09

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1