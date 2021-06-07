"Я понимала, что очень ему нравлюсь": Гвоздикова вслед за Прокловой рассказала о домогательствах известного режиссёра
По словам артистки, мэтр предлагал ей встречаться, но ухаживания приводили Наталью в ступор. А получив от ворот поворот, влиятельный мужчина начал мстить молодой актрисе.
Наталья Гвоздикова. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин
Народная артистка России Наталья Гвоздикова призналась, что стала жертвой харассмента со стороны ныне покойного знаменитого режиссёра Алексея Коренева во время съёмок "Большой перемены". Как рассказала актриса, в то время сценарист не скрывал ухаживаний за ней.
"Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик", — поделилась Гвоздикова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
Однако ухаживания режиссёра актриса принимать не стала, в итоге поплатившись своей карьерой и репутацией. По словам Гвоздиковой, из-за этого Коренев вырезал часть её роли из "Большой перемены". Кроме того, отвергнутый режиссёр также пустил слухи о том, что она якобы скоро выйдет замуж за Савелия Крамарова.
Отметим, что признания советских актрис о домогательствах стали часто появляться в СМИ после того, как Елена Проклова решила раскрыть свою историю. Ранее она заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.
WOW-stars
Стало известно, сколько Бузова получит за роль в спектакле про Сталина
сегодня в 01:00
Что осталось за кадром: 10 фото со съёмочной площадки Marvel, которые удивят даже истинных фанатов
вчера в 12:00
10 случаев, когда топовым голливудским актёрам платили сущие копейки, начиная от $3 за фильм
вчера в 07:00
Комментариев: 0