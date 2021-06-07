В страшном ДТП под Петербургом погибла бывшая солистка Мариинского театра. Видео © Соцсети

Народная артистка России Римма Волкова погибла в результате страшного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где погибшая преподавала с 2000 года.

"Человек большой души и тёплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Трагический инцидент прервал её жизнь на взлёте — она была полна сил, энергии и творческих планов", — говорится в сообщении школы в соцсети "ВКонтакте".

На видео, снятых очевидцами с места аварии, видно, что легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком, от чего перёд легковушки оказался очень сильно смят. Вероятно, в сильно пострадавшей машине и находилась погибшая.

Авария произошла накануне, 6 июня, около шести часов вечера. В результате столкновения кроме оперной певицы погиб также мужчина 60 лет, ещё одна 69-летняя пассажирка была госпитализирована с переломами рук и в состоянии комы. Оба находились в легковом автомобиле. Водителя второй машины увезли в больницу с ушибами груди и внутренних органов, сообщает 47news.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. С 1967 по 1993 год она была ведущей солисткой Кировского театра. С 2000 года она преподавала пение в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Петербурге, а также заведовала вокальным отделом. Волкова — народная артистка России. Она также была награждена орденом Дружбы народов, орденом Почёта. Дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки и лауреат Международного конкурса вокалистов им. Вилла-Лобоса (Рио-де-Жанейро).