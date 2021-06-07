В страшном ДТП под Петербургом погибла бывшая солистка Мариинского театра
На видео, снятых очевидцами с места происшествия, видно, что произошло лобовое столкновение, из-за чего перёд легкового автомобиля оказался очень сильно смят. В результате аварии скончался ещё один человек, есть двое пострадавших.
Римма Волкова. Фото © "ВКонтакте" / Музыкальная школа им. Римского-Корсакова
В страшном ДТП под Петербургом погибла бывшая солистка Мариинского театра. Видео © Соцсети
Народная артистка России Римма Волкова погибла в результате страшного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где погибшая преподавала с 2000 года.
"Человек большой души и тёплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу — всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. Трагический инцидент прервал её жизнь на взлёте — она была полна сил, энергии и творческих планов", — говорится в сообщении школы в соцсети "ВКонтакте".
На видео, снятых очевидцами с места аварии, видно, что легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с небольшим грузовиком, от чего перёд легковушки оказался очень сильно смят. Вероятно, в сильно пострадавшей машине и находилась погибшая.
Авария произошла накануне, 6 июня, около шести часов вечера. В результате столкновения кроме оперной певицы погиб также мужчина 60 лет, ещё одна 69-летняя пассажирка была госпитализирована с переломами рук и в состоянии комы. Оба находились в легковом автомобиле. Водителя второй машины увезли в больницу с ушибами груди и внутренних органов, сообщает 47news.
Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. С 1967 по 1993 год она была ведущей солисткой Кировского театра. С 2000 года она преподавала пение в Музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Петербурге, а также заведовала вокальным отделом. Волкова — народная артистка России. Она также была награждена орденом Дружбы народов, орденом Почёта. Дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки и лауреат Международного конкурса вокалистов им. Вилла-Лобоса (Рио-де-Жанейро).
Ранее Лайф рассказывал, что легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе в Петербурге. В результате пострадавшие получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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