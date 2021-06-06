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Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Водителю внедорожника стало плохо, в результате чего он выехал на встречную полосу.

6 июня, 19:11
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/chp_dtp_udmurtiya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП ДТП Ижевск Удмуртия</a></p>

Фото © VK / ЧП ДТП Ижевск Удмуртия

В Удмуртии автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, водитель погиб. Авария произошла на 9-м километре автомобильной дороги Завьялово — Каменное, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

"Произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1953 года рождения и грузового автомобиля Volvo с прицепом под управлением мужчины 1991 года рождения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителю внедорожника стало плохо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб, его шестилетний пассажир и водитель грузовика пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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