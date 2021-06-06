Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии

В Удмуртии автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, водитель погиб. Авария произошла на 9-м километре автомобильной дороги Завьялово — Каменное, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

"Произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1953 года рождения и грузового автомобиля Volvo с прицепом под управлением мужчины 1991 года рождения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителю внедорожника стало плохо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб, его шестилетний пассажир и водитель грузовика пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.