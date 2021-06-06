Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии
Водителю внедорожника стало плохо, в результате чего он выехал на встречную полосу.
Фото © VK / ЧП ДТП Ижевск Удмуртия
В Удмуртии автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, водитель погиб. Авария произошла на 9-м километре автомобильной дороги Завьялово — Каменное, сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.
"Произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1953 года рождения и грузового автомобиля Volvo с прицепом под управлением мужчины 1991 года рождения", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водителю внедорожника стало плохо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб, его шестилетний пассажир и водитель грузовика пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее страшное ДТП произошло в Туве. После опрокидывания грузовика за медицинской помощью обратился 21 человек, в том числе пять детей. Из них семь человек госпитализированы. Два ребёнка и трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.
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