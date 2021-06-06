Троих детей в тяжёлом состоянии эвакуировали в Уфу после ДТП в Башкирии

Троих детей в тяжёлом состоянии эвакуировали в Уфу после ДТП на автодороге Бала-Четырман – Михайловка Фёдоровского района в Башкирии. Там вечером 5 июня водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Женщина-водитель и четверо детей получили различные травмы. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

"Троих пострадавших детей эвакуировали санитарной авиацией в РДКБ в г. Уфа, их состояние оценивается как тяжёлое. Пострадавшая женщина и ещё один ребёнок доставлены в ближайшую к месту ДТП ЦРБ в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказали в Минздраве.