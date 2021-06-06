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20-летний футболист "Витебска" Оденигбо утонул в озере

Трагедия произошла на озере Белом возле деревни Новосёлки. Нигерийский нападающий выступал за белорусский клуб на правах аренды.

6 июня, 11:04

20-летний форвард футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере. Об этом сообщается в телеграм-канале "Sputnik Беларусь" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Трагедия произошла в субботу возле деревни Новосёлки на озере Белом. Больше ничего комментировать пока не можем", — рассказали в клубе.

Оденигбо перешёл в "Витебск" в этом году из нигерийского клуба NAF Rockets на правах аренды. В четырёх матчах чемпионата Белоруссии он сделал одну голевую передачу.

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"Витебск" занимает шестое место в текущей таблице национального первенства. В 11 матчах команда набрала 18 очков. Впереди — солигорский "Шахтёр" (33 балла), БАТЭ (26), "Гомель" (21), "Рух" (21) и минское "Динамо" (20).

В 2018 году трагически погиб вратарь "Витебска" Андрей Щербаков. Он вместе с женой и шестилетним сыном попал в автокатастрофу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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