Женская сборная России по стрельбе из лука стала чемпионом Европы

Женская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Турнир проходит в турецком городе Анталья.

Золотые медали завоевали Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова.

В финале россиянки взяли верх над представительницами Германии со счётом 5:3. Бронзу завоевали датчанки, одолевшие сборную Украины (5:4).

У мужчин в командных соревнованиях россияне Алдар Цыбикжапов, Галсан Базаржапов и Бэлигто Цынгуев завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место испанцев со счётом 5:4. Золото досталось Украине.