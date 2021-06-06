НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Женская сборная России по стрельбе из лука стала чемпионом Европы

Наша мужская сборная завоевала бронзовые медали в командном турнире.

6 июня, 09:55
<p>Ксения Перова. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Ксения Перова. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Женская сборная России заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Турнир проходит в турецком городе Анталья.

Золотые медали завоевали Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова.

В финале россиянки взяли верх над представительницами Германии со счётом 5:3. Бронзу завоевали датчанки, одолевшие сборную Украины (5:4).

Лучники требуют признать алкоголь допингом, потому что он улучшает результаты

Лучники требуют признать алкоголь допингом, потому что он улучшает результаты

У мужчин в командных соревнованиях россияне Алдар Цыбикжапов, Галсан Базаржапов и Бэлигто Цынгуев завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место испанцев со счётом 5:4. Золото досталось Украине.

Чемпионат Европы в Анталье завершится 6 июня.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

24 июля 2019, 15:07

"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

сегодня в 13:14

Книгу с автографом Павла Дурова выставили в Сеть за 20 миллионов рублей

сегодня в 15:07

Рогозин рассказал о жёстких условиях США при передаче "Морского старта" России

сегодня в 15:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1