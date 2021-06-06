Лингвисты немного "помантулили" и выяснили, какой сленг используется в разных уголках России

Аналитики сервиса "Яндекс.Дзен" вместе с экспертами Института русского языка им. В.В. Виноградова составили список самых интересных сленговых слов со всех уголков России. Пресс-служба "Яндекса" сообщила, что исследование проведено ко Дню русского языка.

Так, москвичи выделились тем, что называют рестораны и кафе едальнями, многоквартирные дома — человейниками, а крайнюю степень своего недовольства — обплеваться. Сленг же жителей Северной столицы уже давно стал меметичным по всей России, поэтому вычлененными лингвистами из него "хабариком" и "поребриком" никого не удивить.

Среди регионализмов в других субъектах: "мантулить" — популярный в Белгородской области аналог слова "работать", там же, чтобы назвать что-то кашей или мешаниной, используют слово "кеся-меся", а в качестве замены слову "обхитрить" используется глагол "намахать". Интересный сленг и в Красноярской области: механическую коробку передач там называют механкой, слово "впалить" используют вместо глагола "потратить", а видовкой называют место в горах, откуда открывается красивый вид.

Также для лентяев в Вологодской области придумали специальное слово "валявки", а в Волгограде или Саратове приятелей обзывают выражениями "другалёк" или "дружан". К дедушке же в Ярославской области обращаются "дюдя". Кроме того, игру в догонялки в разных уголках страны могут называть ляпками, квачем, горелками или сифой.