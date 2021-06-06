Французский защитник отказался от перехода в "Спартак"
Ранее он также отказал московскому "Динамо" и "Марселю". 24-летний Валентен Розье хотел бы продолжить карьеру в стамбульском "Бешикташе".
Фото © Instagram / v.rosier19
Французский защитник Валентен Розье отказался переходить в московский "Спартак". Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.
Права на 24-летнего футболиста принадлежат лиссабонскому "Спортингу", прошлый сезон он провёл на правах аренды за стамбульский "Бешикташ". Именно в турецком клубе он и хотел бы продолжить карьеру.
В составе "Бешикташа" Розье стал чемпионом Турции и обладателем Кубка страны. В 37 матчах за клуб он забил три гола и сделал семь результативных передач.
Ранее футболист также отказался от предложений московского "Динамо" и французского "Марселя".
"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России. В Лиге чемпионов команда стартует с третьего квалификационного раунда.
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