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Французский защитник отказался от перехода в "Спартак"

Ранее он также отказал московскому "Динамо" и "Марселю". 24-летний Валентен Розье хотел бы продолжить карьеру в стамбульском "Бешикташе".

6 июня, 09:24
<p>Фото © Instagram / v.rosier19</p>

Фото © Instagram / v.rosier19

Французский защитник Валентен Розье отказался переходить в московский "Спартак". Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат лиссабонскому "Спортингу", прошлый сезон он провёл на правах аренды за стамбульский "Бешикташ". Именно в турецком клубе он и хотел бы продолжить карьеру.

В составе "Бешикташа" Розье стал чемпионом Турции и обладателем Кубка страны. В 37 матчах за клуб он забил три гола и сделал семь результативных передач.

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Ранее футболист также отказался от предложений московского "Динамо" и французского "Марселя".

"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России. В Лиге чемпионов команда стартует с третьего квалификационного раунда.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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