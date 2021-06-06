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Российские каноистки завоевали золото на чемпионате Европы

В тройку призёров на дистанции 200 метров в двойках попали экипажи из Венгрии и Украины.

6 июня, 08:41
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко стали чемпионками Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях двоек, которые проходят в польской Познани.

В финальном заплыве они показали результат 43,824 секунды.

Серебро выиграли Вираг Балла и Кинчо Такач из Венгрии, уступившие победительницам 1,177 секунды. Третьими стали украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, их отставание от россиянок составило 1,380 секунды.

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Для Ромасенко победа на чемпионате Европы стала четвёртой в карьере. Андреева впервые победила на этих соревнованиях.

Континентальное первенство в Познани завершится 6 июня.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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