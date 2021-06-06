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Регион
Опубликовано 6 июня 2021, 08:29

Мария Бутина узнала себя в новом персонаже Call of Duty и привела сразу шесть аргументов в пользу сходства

Ирину Портнову из новой части аркадного шутера как будто срисовали с россиянки.

Фото © @ t.me / mariabutina / codcw

Фото © @ t.me / mariabutina / codcw

Создатели новой части аркадного шутера Call of Duty добавили в игру женщину-оперативника, которая один в один похожа на российскую журналистку Марию Бутину. На сходство сначала обратил внимание бывший сокурсник девушки и поделился занятным открытием с ней. Об этом стало известно из её телеграм-канала.

  • Фото © @ t.me / mariabutina / codcw
    Фото © @ t.me / mariabutina / codcw
  • Фото © @ t.me / mariabutina / codcw
    Фото © @ t.me / mariabutina / codcw
  • Фото © @ t.me / mariabutina / codcw
    Фото © @ t.me / mariabutina / codcw

Фото © @ t.me / mariabutina / codcw

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"В свежем релизе Call of Duty появился новый персонаж — Ирина Портнова — со следующим описанием: "Гений математики, Портнова работала в криптографии, прежде чем попасть в Управление КГБ V. Блестящая, смертоносная и фанатично преданная государству, она представляет угрозу как на поле боя, так и за его пределами". Сокурсник интересуется, это я или не я? И тут я сама задумалась", — написала Бутина в своём телеграм-канале.

От Бутиной "смертоносная Портнова" отличается разве что сферой деятельности и днём рождения. Но даже тут создатели игры почти угадали — женщина-оперативник родилась 7 ноября, тогда как Марина — 10-го. Бутину повеселило такое сходство. Девушка призвала поклонников выбрать между Бутиной – Портновой-зайкой, омоновцем, снежной королевой и джокером. Сама она в шутку проголосовала за зайку.

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Георгий Грачев
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