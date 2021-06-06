В отдельных случаях течение коронавируса у пациентов может развиваться очень быстро. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, от лёгкого до среднетяжёлого состояние может измениться за один день.

"У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идёт. От лёгкого до среднетяжёлого может поменяться состояние в течение суток", — рассказал он в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Этот фактор также должен стать весомым аргументом для того, чтобы темпы вакцинации как в России, так и во всём мире увеличились, считает Мурашко.