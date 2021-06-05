Рогозин назвал Землю космическим кораблём

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и назвал собравшихся космонавтами. По его мнению, планета Земля — это не что иное, как "космический корабль".

"Земля — это, по сути дела, космический корабль. Вы все (Рогозин указал в зал. — Прим. Лайфа) — космонавты. Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца", — отметил глава госкорпорации.