Рогозин назвал Землю космическим кораблём
Соответственно, всех землян он назвал космонавтами. А задача "Роскосмоса" заключается в том, чтобы они "правильно прилетели".
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и назвал собравшихся космонавтами. По его мнению, планета Земля — это не что иное, как "космический корабль".
"Земля — это, по сути дела, космический корабль. Вы все (Рогозин указал в зал. — Прим. Лайфа) — космонавты. Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца", — отметил глава госкорпорации.
Исходя из этой мысли, Рогозин заключил, что задачей "Роскосмоса" является сделать так, чтобы эта кружащая вокруг Солнца "колония" "правильно долетела".
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провёл переговоры с новым главой NASA Биллом Нельсоном. Тот согласился приехать в Россию для личной встречи.
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