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На ПМЭФ заключили соглашений на 3,860 триллиона рублей

Лидером среди регионов по заключению контрактов стала Ленинградская область.

5 июня, 14:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPqbxCfLVXc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">forumspbru</a></p>

Фото © Instagram / forumspbru

В рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил 2–5 июня в очном формате, было заключено рекордное количество соглашений. Общая сумма контрактов на ПМЭФ достигла 3,860 трлн рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.

"Бизнесмены со всего мира и российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Я считаю, что это беспрецедентное количество соглашений. Их число превзошло результаты 2019 года, когда было подписано 745 соглашений. Так вот, общая сумма соглашений, при том что мы не учитывали соглашения, которые являются коммерческой тайной, превысила 3 трлн 860 млрд рублей", — уточнил Кобяков на пресс-конференции.

Лидером среди регионов по подписанию соглашений в рамках ПМЭФ стала Ленинградская область — 29 документов на общую сумму 1 трлн 32 млрд рублей. При этом Кобяков напомнил, что мероприятие проводится без участия государства с точки зрения финансовой поддержки, а с помощью тех участников, которые "хотят этот форум видеть в ежегодной повестке".

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

Также в ходе пресс-конференции Кобяков назвал сроки проведения следующего форума. Мероприятие, по его словам, состоится ровно через 12 месяцев — в начале июня следующего года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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