Названы сроки проведения следующего ПМЭФ

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице в начале июня 2022 года. Он станет для России юбилейным, 25-м, форумом в таком формате, сообщил советник президента РФ и секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, подводя итоги мероприятия.

"25-й, юбилейный ПМЭФ пройдёт в начале июня следующего года", — сказал он.