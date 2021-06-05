Названы сроки проведения следующего ПМЭФ
В этом году в мероприятии приняли участие делегации более чем из ста стран мира.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице в начале июня 2022 года. Он станет для России юбилейным, 25-м, форумом в таком формате, сообщил советник президента РФ и секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, подводя итоги мероприятия.
"25-й, юбилейный ПМЭФ пройдёт в начале июня следующего года", — сказал он.
Международный экономический форум состоялся в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. В нём приняли участие свыше 1200 компаний и делегации более чем из ста государств. Основной темой обсуждения было восстановление мировой экономики после коронавирусного кризиса. Накануне в рамках форума выступил президент России Владимир Путин.
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