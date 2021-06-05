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Названы сроки проведения следующего ПМЭФ

В этом году в мероприятии приняли участие делегации более чем из ста стран мира.

5 июня, 12:34
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице в начале июня 2022 года. Он станет для России юбилейным, 25-м, форумом в таком формате, сообщил советник президента РФ и секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, подводя итоги мероприятия.

"25-й, юбилейный ПМЭФ пройдёт в начале июня следующего года", — сказал он.

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Международный экономический форум состоялся в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. В нём приняли участие свыше 1200 компаний и делегации более чем из ста государств. Основной темой обсуждения было восстановление мировой экономики после коронавирусного кризиса. Накануне в рамках форума выступил президент России Владимир Путин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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