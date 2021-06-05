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Мошенники научились воровать личные данные через Zoom

Чаще всего злоумышленники используют вирусы под видом важных документов.

5 июня, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Благодаря невнимательности пользователей Zoom стал новой площадкой для работы мошенников, которые удалённо взламывают чужие компьютеры. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал генеральный директор компании "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров.

"Пандемия отразилась на частных пользователях, потому что люди ушли из офиса, стали сидеть дома. <...> Все стали использовать Zoom, а в Zoom можно пересылать документы. <...> Люди стали гораздо больше обмениваться [информацией] и меньше обращать внимания, от кого они её получают", — пояснил Комиссаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, чаще всего жертвы получают документы, как-либо связанные с их работой или увлечениями. Видя знакомые данные, пользователи на автомате открывают файлы, неосознанно активируя вирус, который в свою очередь взламывает систему и может похитить личные данные.

Комиссаров рассказал, что сейчас ведётся работа над интеграцией систем безопасности в корпоративную почту компаний. Он также добавил, что с начала пандемии количество мошенников сильно увеличилось, причём большинство из них пользуется именно фейковыми документами, которые можно открыть в Microsoft Office.

Ранее Лайф рассказывал, как работают липовые работодатели и какие уловки используют, чтобы оставить без денег людей, находящихся в поиске работы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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