Немецкий посол рассказал о неизменной позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Принципиальная позиция Берлина об энергобезопасности Европы и "Северного потока — 2" не изменится, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе и по теме "Северного потока — 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", — подчеркнул дипломат.

Касательно сотрудничества в сфере энергетики, Геза Андреас фон Гайр напомнил о пятилетнем опыте надёжного, обоюдного энергетического сотрудничества сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Россией. Он также отметил "умеренно оптимистичное" настроение немецкого бизнеса в РФ. По словам посла, на форум приехало достаточно много бизнесменов из ФРГ, которые рады возможности провести личные встречи.

"Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное", — сказал дипломат.