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Немецкий посол рассказал о неизменной позиции Германии по "Северному потоку — 2"

По словам дипломата, на настроение ФРГ не повлияли переговоры между Берлином и Вашингтоном.

5 июня, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Принципиальная позиция Берлина об энергобезопасности Европы и "Северного потока — 2" не изменится, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе и по теме "Северного потока — 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", подчеркнул дипломат.

Касательно сотрудничества в сфере энергетики, Геза Андреас фон Гайр напомнил о пятилетнем опыте надёжного, обоюдного энергетического сотрудничества сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Россией. Он также отметил "умеренно оптимистичное" настроение немецкого бизнеса в РФ. По словам посла, на форум приехало достаточно много бизнесменов из ФРГ, которые рады возможности провести личные встречи.

"Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное", — сказал дипломат.

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Ранее Лайф выделил главное из выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Российский лидер в ходе сессии озвучил хорошую новость для Германии и плохую — для Украины, рассказал о поддержке регионов и российских семей с детьми, проанонсировал новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса и напомнил о вакцинации.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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