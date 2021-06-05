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Путин признался, что будет скучать по Меркель после её ухода из политики

Российский лидер назвал коллегу опытным политиком с умением отстаивать свои интересы.

5 июня, 09:22
<p>Фото © ТАСС / EPA / HAYOUNG JEON</p>

Фото © ТАСС / EPA / HAYOUNG JEON

Президент России Владимир Путин будет скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как по коллеге, когда она покинет свой пост и уйдёт из политики. В этом он признался во время общения с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Обязательно [буду скучать]. Я не знаю, кто будет вместо неё. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я её очень высоко ценю", — сказал Путин.

Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных беседах

Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных беседах

Глава государства назвал Меркель политиком с богатым опытом, надёжным, а также умеющим отстаивать свою точку зрения человеком. Президент добавил, что хотел бы видеть эту надёжность и в лице будущего правительства ФРГ, выборы которого состоятся уже в сентябре.

Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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