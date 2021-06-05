Путин признался, что будет скучать по Меркель после её ухода из политики

Президент России Владимир Путин будет скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель как по коллеге, когда она покинет свой пост и уйдёт из политики. В этом он признался во время общения с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Обязательно [буду скучать]. Я не знаю, кто будет вместо неё. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я её очень высоко ценю", — сказал Путин.

Глава государства назвал Меркель политиком с богатым опытом, надёжным, а также умеющим отстаивать свою точку зрения человеком. Президент добавил, что хотел бы видеть эту надёжность и в лице будущего правительства ФРГ, выборы которого состоятся уже в сентябре.