Путин резко отреагировал на обвинения России в использовании вакцин для политического давления. Видео © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом обвинения в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для политического давления. Подобные упрёки в адрес Москвы лидер государства прокомментировал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку. Разные звучат оценки того, что происходит вокруг наших вакцин. Я думаю, эту версию подбрасывают люди, далёкие от политики", — заявил Путин.

По мнению президента, такие версии выдвигаются в целях конкурентной борьбы. Он отметил, что рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год, но на самом деле сумма ещё выше.