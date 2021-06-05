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"Сапоги всмятку": Путин назвал чушью упрёки в использовании "Спутника V" для политического давления

По словам российского президента, подобные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы, а делают их люди, далёкие от политики.

5 июня, 08:39

Фото © kremlin.ru

Путин резко отреагировал на обвинения России в использовании вакцин для политического давления. Видео © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом обвинения в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для политического давления. Подобные упрёки в адрес Москвы лидер государства прокомментировал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это чушь полная. Это просто бред, сапоги всмятку. Разные звучат оценки того, что происходит вокруг наших вакцин. Я думаю, эту версию подбрасывают люди, далёкие от политики", — заявил Путин.

По мнению президента, такие версии выдвигаются в целях конкурентной борьбы. Он отметил, что рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год, но на самом деле сумма ещё выше.

Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

Ранее президент Путин пообещал, что Россия обеспечит удобные условия вакцинации, чтобы иностранцы могли привиться от коронавируса на её территории.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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