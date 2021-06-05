Дерипаска раскрыл способ удвоить ВВП России за десять лет
По оценке бизнесмена, это будет возможно в условиях стабильности и от страны потребуется предпринять три шага.
Олег Дерипаска. Фото © RBC / TASS / Владислав Шатило
Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил способ, с помощью которого можно увеличить ВВП страны в 2,5 раза за десять лет. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"У нас 110 трлн [рублей] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 увеличить наш ВВП в рублях", — отметил предприниматель в интервью РБК.
По его мнению, в первую очередь нужно увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей. Он назвал долговой рынок "шагом к свободе предпринимателей" и отметил, что без поддержки Банка России этот вопрос не решить. Далее, по оценке бизнесмена, нужно будет говорить о рынке капитала. Он привёл в пример Корею, КНР и Ближний Восток, которые уже прошли этот путь, и Россия "в состоянии пройти", даже несмотря на санкции.
Третьей задачей миллиардер назвал наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре. Приоритетом для России на этом направлении являются быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию, заключил Дерипаска.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призывал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.
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