Дерипаска раскрыл способ удвоить ВВП России за десять лет

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил способ, с помощью которого можно увеличить ВВП страны в 2,5 раза за десять лет. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас 110 трлн [рублей] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 увеличить наш ВВП в рублях", — отметил предприниматель в интервью РБК.

По его мнению, в первую очередь нужно увеличить рынок облигаций с 30 до 70 триллионов рублей. Он назвал долговой рынок "шагом к свободе предпринимателей" и отметил, что без поддержки Банка России этот вопрос не решить. Далее, по оценке бизнесмена, нужно будет говорить о рынке капитала. Он привёл в пример Корею, КНР и Ближний Восток, которые уже прошли этот путь, и Россия "в состоянии пройти", даже несмотря на санкции.