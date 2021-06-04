Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
По его словам, рост ВВП страны по итогам 2021 года может составить около 4%.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская экономика показала устойчивость к внешним шокам. Об этом он заявил на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей вакцины "Спутник V", которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам", — сказал глава государства.
Путин добавил, что в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года темпы роста экономики РФ могут составить около 4%.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах "Северного потока – 2". По его словам, благодаря прекращению транзита газа через несколько стран потребители в Европе получат топливо по более низким ценам.
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