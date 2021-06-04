"Это будут первоочередные вопросы": Володин заверил, что Госдума сразу приступит к реализации инициатив Путина

Депутаты постараются сделать всё, чтобы обеспечить их через законодательное решение.

Володин заверил, что Госдума сразу приступит к реализации инициатив Путина. Видео © LIFE

Госдума уже до конца весенней сессии начнёт реализовывать инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ. Об этом Лайфу рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы для себя считаем приоритетной реализацию послания президента. И, конечно, сейчас, когда мы слышим предложения об оказании помощи нашим гражданам, для нас это будут первоочередные вопросы, пускай в то небольшое время, которое осталось до завершения весенней сессии", — сказал Володин.

Он уточнил, что Госдума постарается сделать всё, чтобы обеспечить реализацию инициатив главы государства через законодательное решение.