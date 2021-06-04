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Газ, вакцины, инвестиции, Байден, Лукашенко: Главное из выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Российский лидер в ходе сессии озвучил хорошую новость для Германии и плохую — для Украины, рассказал о поддержке регионов и российских семей с детьми, проанонсировал новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса и напомнил о вакцинации.

4 июня, 15:04
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Экономика до пандемии и после

Своё выступление на ПМЭФ президент России начал с оценки ситуации в мировой экономике. По его словам, после спада из-за пандемии её рост может оказаться рекордным за десятилетия, а российская уже сейчас приближается к докризисным уровням.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — заявил президент.

Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

Ковид и вакцины

Президент напомнил о возможности россиян сделать абсолютно бесплатную прививку от коронавируса и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами. Правительство должно до конца месяца проанализировать возможность организации платной вакцинации иностранцев в России. Кроме того, правительству, регионам и бизнесу поручено "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции".

В России ситуация с коронавирусом лучше, чем во многих других странах мира. И тем не менее пандемия не закончилась, все должны проявлять осторожность, призывает Путин.

Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

"Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснётся, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи", — указал российский лидер.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки носила в России "антикризисный, а значит, временный характер, вместе с тем резко обрывать её нельзя". Президент предложил продлить специальные условия до 1 июля 2022 года, но на других условиях: под 7% годовых вместо 6,5% и с единой для всех регионов предельной суммой кредита — 3 млн рублей.

А ещё льготную ипотеку под 6% годовых распространят и на семьи с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года.

"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян

"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян

"Северный поток — 2"

Путин обрадовал гостей форума известием о том, что несколько часов назад строители успешно завершили укладку труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". "Газпром" уже готов к подаче горючего, а Россия, по словам президента, уже готова и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты.

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

При этом Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу значения транзита российского газа для содержания армии страны.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — поинтересовался Путин.

Поддержка бизнеса

Уже в 2021 году должен быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса — так называемое зонтичное поручительство Корпорации МСП. До 2024 года это позволит предпринимателям привлечь не менее 600 млрд рублей. Кроме того, с 2021 года предлагается освобождать от НДС компании общепита с выручкой не более 2 млрд рублей в год.

Путин рассказал о ходе "разбюрокрачивания" экономики России

Путин рассказал о ходе "разбюрокрачивания" экономики России

А что регионы?

К 2024 году — уже через два с половиной года — в каждом российском регионе следует обеспечить "прозрачные, предсказуемые и комфортные" режимы для бизнеса, частных инвесторов, запуска новых проектов, "каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития".

А программа инфраструктурных кредитов, анонсированная ещё в апрельском послании, позволит регионам получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.

Путин: У России в 2021 году будет профицитный бюджет

Путин: У России в 2021 году будет профицитный бюджет

"В ближайшие два с половиной года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 миллиардов рублей", — уточнил Путин.

Встреча с Байденом

В ходе своего выступления на ПМЭФ Путин впервые перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Речь пойдёт об урегулировании двусторонних отношений, о стратегической стабильности, процессах разоружения, экологии и борьбе с пандемией коронавируса.


А вот последуют ли за этой встречей новые антироссийские санкции, Путин не знает — "это лучше у Байдена спросить".

"Вредная вещь": Путин заявил, что санкции мешают развитию мировой экономики

"Вредная вещь": Путин заявил, что санкции мешают развитию мировой экономики

"Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики. Они сокращают мировую экономику вместо того, чтобы помогать её развить", — подчеркнул глава государства.

Российский спецназ против Протасевича

Путин высмеял заявления руководства НАТО о том, что российские спецслужбы якобы имели какое-то отношение к посадке самолёта Ryanair ради задержания белорусского оппозиционера в Минске. По словам российского лидера, если руководство альянса действительно так считает, то "НАТО в опасности".

"НАТО в опасности": Путин высмеял заявления альянса о причастности к посадке Ryanair российских спецслужб

"НАТО в опасности": Путин высмеял заявления альянса о причастности к посадке Ryanair российских спецслужб

"Какой-то Роман Протасевич... я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает что хочет, борется с режимом Лукашенко", — резюмировал Путин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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