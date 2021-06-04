Экономика до пандемии и после

Своё выступление на ПМЭФ президент России начал с оценки ситуации в мировой экономике. По его словам, после спада из-за пандемии её рост может оказаться рекордным за десятилетия, а российская уже сейчас приближается к докризисным уровням.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — заявил президент.

Ковид и вакцины

Президент напомнил о возможности россиян сделать абсолютно бесплатную прививку от коронавируса и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами. Правительство должно до конца месяца проанализировать возможность организации платной вакцинации иностранцев в России. Кроме того, правительству, регионам и бизнесу поручено "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции".

В России ситуация с коронавирусом лучше, чем во многих других странах мира. И тем не менее пандемия не закончилась, все должны проявлять осторожность, призывает Путин.

"Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснётся, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи", — указал российский лидер.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки носила в России "антикризисный, а значит, временный характер, вместе с тем резко обрывать её нельзя". Президент предложил продлить специальные условия до 1 июля 2022 года, но на других условиях: под 7% годовых вместо 6,5% и с единой для всех регионов предельной суммой кредита — 3 млн рублей.

А ещё льготную ипотеку под 6% годовых распространят и на семьи с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года.

"Северный поток — 2"

Путин обрадовал гостей форума известием о том, что несколько часов назад строители успешно завершили укладку труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2". "Газпром" уже готов к подаче горючего, а Россия, по словам президента, уже готова и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты.

При этом Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу значения транзита российского газа для содержания армии страны.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — поинтересовался Путин.

Поддержка бизнеса

Уже в 2021 году должен быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса — так называемое зонтичное поручительство Корпорации МСП. До 2024 года это позволит предпринимателям привлечь не менее 600 млрд рублей. Кроме того, с 2021 года предлагается освобождать от НДС компании общепита с выручкой не более 2 млрд рублей в год.

А что регионы?

К 2024 году — уже через два с половиной года — в каждом российском регионе следует обеспечить "прозрачные, предсказуемые и комфортные" режимы для бизнеса, частных инвесторов, запуска новых проектов, "каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития".

А программа инфраструктурных кредитов, анонсированная ещё в апрельском послании, позволит регионам получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.

"В ближайшие два с половиной года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 миллиардов рублей", — уточнил Путин.

Встреча с Байденом

В ходе своего выступления на ПМЭФ Путин впервые перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Речь пойдёт об урегулировании двусторонних отношений, о стратегической стабильности, процессах разоружения, экологии и борьбе с пандемией коронавируса.



А вот последуют ли за этой встречей новые антироссийские санкции, Путин не знает — "это лучше у Байдена спросить".

"Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики. Они сокращают мировую экономику вместо того, чтобы помогать её развить", — подчеркнул глава государства.

Российский спецназ против Протасевича

Путин высмеял заявления руководства НАТО о том, что российские спецслужбы якобы имели какое-то отношение к посадке самолёта Ryanair ради задержания белорусского оппозиционера в Минске. По словам российского лидера, если руководство альянса действительно так считает, то "НАТО в опасности".