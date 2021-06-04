Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — сказал глава государства на сессии ПМЭФ.