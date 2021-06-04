Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой
Глава государства при этом полагает, что рост глобального ВВП тоже будет необычно большим.
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Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — сказал глава государства на сессии ПМЭФ.
При этом, по мнению Путина, рост глобального ВВП тоже будет максимальным с 70-х годов прошлого века. Он также обратил внимание на то, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, что порождает социальные и экономические риски для развития взаимосвязанного мира и для общей безопасности.
Ранее Владимир Путин уже говорил, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призывал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.
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