Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Два часа назад успешно завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, "Газпром" готов к наполнению трубопровода газом.