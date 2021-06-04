Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"
По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Два часа назад успешно завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, "Газпром" готов к наполнению трубопровода газом.
"Рад сообщить, что сегодня два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается", — объявил глава государства.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
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