Собянин: Каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек

Каждые десять лет население Москвы увеличивается на один миллион человек, что приводит к необходимости направить такую плотность людей на пользу экономики. Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Москва каждые десять лет вбирает миллион человек — растёт на миллион человек, и Подмосковье ещё на полмиллиона", — сказал он на сессии ПМЭФ.

Градоначальник уточнил, что на первом месте по показателю прироста населения занимает Махачкала, на второй строчке идёт Краснодар, а замыкает тройку Тюмень. Москва же занимает лишь четвёртую позицию. Это, по словам Собянина, приводит к проблеме быстрорастущих городов и необходимости сделать такую концентрацию населения полезной для экономики и удобной для жителей.

Москве же, чтобы оставаться конкурентоспособной с другими городами, важно улучшать качественную среду и прививать приверженность горожан к своему городу, уточнил мэр.