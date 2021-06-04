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Собянин: Каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек

При этом столица даже не входит в тройку городов по этому показателю, уступая Махачкале, Краснодару и Тюмени.

4 июня, 11:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Каждые десять лет население Москвы увеличивается на один миллион человек, что приводит к необходимости направить такую плотность людей на пользу экономики. Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Москва каждые десять лет вбирает миллион человек — растёт на миллион человек, и Подмосковье ещё на полмиллиона", — сказал он на сессии ПМЭФ.

Градоначальник уточнил, что на первом месте по показателю прироста населения занимает Махачкала, на второй строчке идёт Краснодар, а замыкает тройку Тюмень. Москва же занимает лишь четвёртую позицию. Это, по словам Собянина, приводит к проблеме быстрорастущих городов и необходимости сделать такую концентрацию населения полезной для экономики и удобной для жителей.

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Москве же, чтобы оставаться конкурентоспособной с другими городами, важно улучшать качественную среду и прививать приверженность горожан к своему городу, уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения. При этом мэр отметил, что столица уже почти год живёт и работает в нормальном, привычном режиме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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