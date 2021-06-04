Названы самые привлекательные для инвестиций регионы России. Видео © LIFE

Москва, Татарстан и Тюменская область оказались в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Лидерство удержала Москва, второе место также сохранил за собой Татарстан. Тюменская область заняла третью строчку", — сказала Чупшева, выступая на ПМЭФ.

В пятёрке также оказались Тульская область и Республика Башкортостан. Глава АСИ уточнила, что показатели улучшились за счёт сокращения времени прохождения различных процедур, например, получения разрешения на стройку, среднее время на это составляет 85 дней, Россия входит в топ-30 мировых государств по этому показателю, а также подключение к электросетям, среднее время которого занимает 65 дней, а РФ входит в топ-10 стран в мире. Кроме того, помогает в этом и улучшение качества взаимодействия бизнеса и руководства регионов.

"Безусловно, серьёзным вздохом для нашего бизнеса стал мораторий в прошлом году, который был принят правительством на проверки малого бизнеса. Мы впервые за пять лет услышали от предпринимателей, что на 30% снизилась доля тех, к кому приходили с проверками", — добавила Чупшева.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что без излишней регуляторики и контроля работы бизнеса ничего страшного не произошло и всё не развалилось. Также власти стали намного быстрее принимать многие решения, улучшающие состояние бизнеса, заметил он.