Захарова рассказала о разговоре с представителями СМИ-иноагентов. Видео © LIFE

СМИ, признанные в России иноагентами, могут беспрепятственно продолжать свою профессиональную деятельность, никто им в этом мешать не будет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала Лайфу итоги вчерашнего делового завтрака "Ино-СМИ-иноагенты в России" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Наша задача была рассказать им, что они могут работать и ничто не мешает выполнению ими профессиональной деятельности. Если они не хотят работать — это уже другой вопрос. Если они хотят заниматься какой-то общественно-политической деятельностью — это уже третий вопрос. А вот работать как журналисты, как СМИ они могут беспрепятственно", — рассказала она.

Захарова считает, что все иноагенты должны сделать выбор: притворяться жертвами или продолжать вести свою деятельность. Она также поделилась откровением сотрудника одного из подобных изданий, со слов которого выходит, что игра в "информационных погорельцев" нужна лишь для того, чтобы издательства могли и дальше получать западные гранты.